Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні 12-14 серпня

10:36, 12 серпня 2017
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ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях.

Рятувальники просять не провокувати пожежі в екосистемах / facebook.com/MNSKyiv
Рятувальники просять не провокувати пожежі в екосистемах / facebook.com/MNSKyiv

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку в Україні 12-14 серпня. Про це повідомили у прес-службі ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують 12-14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях надзвичайну пожежну (5 класу) небезпеку.

У Бразилії пожежа знищила 5 тисяч га лісу

У зв’язку з цим ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області горіло 5 га лісу.

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