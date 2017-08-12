Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні 12-14 серпня

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях.

Рятувальники просять не провокувати пожежі в екосистемах / facebook.com/MNSKyiv

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку в Україні 12-14 серпня. Про це повідомили у прес-службі ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують 12-14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях надзвичайну пожежну (5 класу) небезпеку.

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У зв’язку з цим ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області горіло 5 га лісу.