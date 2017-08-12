Киян попереджають про високий рівень забруднення повітря через спеку
Найбільше забруднення повітря очікується в районі Бессарабської, Деміївської площ та площі Перемоги.
Киян попереджають про високий рівень забруднення повітря через спеку, передає сайт ДСНС.
"З 8 серпня 2017 в Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - заявили в ДСНС.
Найважче дихати буде над великими автомагістралями.
На захід України суне атмосферний фронт - спека нарешті відступить (карта)
Протягом 9-10 серпня перевищення максимальних значень гранично допустимої концентрації оксидом вуглецю - 1-2,6 в районах: Бессарабської, Деміївської площ, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка і Скляренко.
"Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (антициклональний характер погоди, висока температура повітря, слабкий вітер у приземному шарі) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до кінця поточного тижня", - повідомили в ДСНС.
Як повідомлялося, на вихідних в Україну повертається 36-градусна спека, можливі дощі.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +15°
-
Дніпро+33°... +20°
-
Донецьк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+35°... +20°
-
Івано-Франківськ+20°... +13°
-
Київ+28°... +16°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+33°... +17°
-
Луцьк+23°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+23°... +12°
-
Сімферополь+31°... +16°
-
Суми+26°... +17°
-
Тернопіль+21°... +14°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+30°... +18°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+21°... +16°