Найбільше забруднення повітря очікується в районі Бессарабської, Деміївської площ та площі Перемоги.

Через спеку у Києві буде важко дихати / фото УНІАН

Киян попереджають про високий рівень забруднення повітря через спеку, передає сайт ДСНС.

"З 8 серпня 2017 в Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - заявили в ДСНС.

Найважче дихати буде над великими автомагістралями.

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Протягом 9-10 серпня перевищення максимальних значень гранично допустимої концентрації оксидом вуглецю - 1-2,6 в районах: Бессарабської, Деміївської площ, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка і Скляренко.

"Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (антициклональний характер погоди, висока температура повітря, слабкий вітер у приземному шарі) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в м. Києві до кінця поточного тижня", - повідомили в ДСНС.

Як повідомлялося, на вихідних в Україну повертається 36-градусна спека, можливі дощі.