В Україну повертається 36-градусна спека

Грози і незначні опади очікуються у Закарпатській, Львівській і Волинській областях. На решті території буде хмарно і сухо.

В Україні очікується спекотна погода / фото rachelpiersigphotography.com

Сьогодні, 12 серпня, в Україні очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі на Заході. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Грози і незначні опади очікуються у Закарпатській, Львівській і Волинській областях. На решті території буде хмарно і сухо.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/сек.

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Температура вночі 17-22 градуси, у східних областях місцями 14-16 градусів. Вдень 29-34 градуси, у південних та західних областях місцями до 36 градусів.

У Києві також буде невелика хмарність. Температура вночі 20-22 градуси, вдень 31-33 градуси.