Урагани в Польщі забрали життя 5 людей, близько 30 поранені (фото)

14:07, 12 серпня 2017
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Серед загиблих – двоє дітей 13 і 14 років, які брали участь у таборі для харцерів (аналог скаутів) в місті Сушок.

П'ятеро людей загинули, близько 30 отримали поранення в результаті ураганів в ніч на суботу, 12 серпня, в Куявсько-Поморському і Поморському воєводстві Польщі.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на RMF24.

Серед загиблих – двоє дітей 13 і 14 років, які брали участь у таборі для харцерів (аналог скаутів) в місті Сушок. Крім того, 21 людина в таборі була поранена. Рятувальники евакуювали 150 осіб.

У Поморському воєводстві загинули троє людей - жінка, на чий будинок впало повалене сильним вітром дерево, і молодий чоловік, на чий намет також впало повалене дерево.

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Ураган протягом ночі повалив тисячі дерев і зірвав сотні дахів на будинках у північних польських воєводствах. Крім того, повалені дерева роблять неможливим проїзд дорогами. Знеструмленими залишаються сотні тисяч будинків.

Буря бушувала і в інших польських воєводствах. В цілому по всій країні екстреним службам станом на ранок довелося надавати допомогу близько 6 тисяч разів.

Як повідомлялося, потужні урагани в ніч на 10 серпня залишили 180 тисяч будинків в Польщі без світла, одна людина загинула.

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