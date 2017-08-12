На заході України 12-13 серпня очікуються грози, град та шквали

12 серпня та протягом доби 13 серпня у західних областях України очікуються грози, місцями сильні дощі.

Очікуються грози, місцями сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с / фото УНІАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози, град та шквали на заході України. Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

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«12 серпня та протягом доби 13 серпня у західних областях України очікуються грози, місцями сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україну повертається 36-градусна спека.