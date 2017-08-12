Повені та зсуви в Непалі: 30 осіб загинули, 10 пропали безвісти

Місцеві чиновники відкрили тимчасові притулки для переміщених осіб у школах або громадських будівлях.

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Сильні дощі викликали повені і зсуви в Непалі, в результаті яких щонайменше 30 людей загинули. Про це повідомляє Reuters.

За словами чиновників, ще десятеро пропали безвісти, і число загиблих, схоже, буде зростати, оскільки значні території країни зараз перебувають під водою.

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Місцеві чиновники відкрили тимчасові притулки для переміщених осіб у школах або громадських будівлях.

Раніше в Індії жертвами повеней стали більше 100 чоловік.