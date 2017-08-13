Погода на 13 серпня: на захід прийшло похолодання із дощами, інші регіони потерпатимуть від спеки
Сьогодні вдень дощі, можливо з грозами, очікуються також на півдні.
З неділі в Україні почне спадати спека, хоча зараз це торкається лише західних областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході України 12-13 серпня очікуються грози, град та шквали
У західних регіонах температура знизиться до +24..+26 градусів, вночі +15..+17. Очікується дощ, місцями сильний, здійметься вітер 7-12 м/с. Також можливі грози.
Північ і центр країни продовжують потерпати від спеки: +17..+20 градусів вночі, але +31..+33 вдень. Опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями, вітер легкий - 5-10 м/с.
На сході також буде сухо: вночі +17..+19, вдень спекотно - +33..+35. Швидкість вітру 5-10 м/с.
На півдні також збережеться літня спека, але вдень очікується дощ. Температура вночі +19..+21, вдень - +33..+36. Швидкість вітру 5-10 м/с.
В Києві сьогодні очікується суха і спекотна погода: +18..+20 вночі, +32..+34 градуси вдень. Хмарно з проясненнями, вітер - 5-10 м/с.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +15°
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Дніпро+33°... +20°
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Донецьк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+35°... +20°
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Івано-Франківськ+20°... +13°
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Київ+28°... +16°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+33°... +17°
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Луцьк+23°... +13°
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Львів+22°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+23°... +12°
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Сімферополь+31°... +16°
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Суми+26°... +17°
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Тернопіль+21°... +14°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницький+22°... +13°
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Черкаси+30°... +18°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+21°... +16°