Погода на 13 серпня: на захід прийшло похолодання із дощами, інші регіони потерпатимуть від спеки

Сьогодні вдень дощі, можливо з грозами, очікуються також на півдні.

В західних регіонах відчутно похолодало / Фото УНІАН

З неділі в Україні почне спадати спека, хоча зараз це торкається лише західних областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У західних регіонах температура знизиться до +24..+26 градусів, вночі +15..+17. Очікується дощ, місцями сильний, здійметься вітер 7-12 м/с. Також можливі грози.

Північ і центр країни продовжують потерпати від спеки: +17..+20 градусів вночі, але +31..+33 вдень. Опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями, вітер легкий - 5-10 м/с.

На сході також буде сухо: вночі +17..+19, вдень спекотно - +33..+35. Швидкість вітру 5-10 м/с.

На півдні також збережеться літня спека, але вдень очікується дощ. Температура вночі +19..+21, вдень - +33..+36. Швидкість вітру 5-10 м/с.

В Києві сьогодні очікується суха і спекотна погода: +18..+20 вночі, +32..+34 градуси вдень. Хмарно з проясненнями, вітер - 5-10 м/с.