Дерева ламались, як сірники: у Польщі пронісся буревій, є загиблі (відео)

Внаслідок удару стихії загинули п'ять осіб.

Буря знищила кілька гектарів лісу / Скріншот

У Померанії на півночі Польщі потужний буревій знищив кілька гектарів лісу. Про це повідомляє польський канал TVN24.

Читайте також Погода на 13 серпня: на захід прийшло похолодання із дощами, інші регіони потерпатимуть від спеки

На відео з безпілотника видно, що дерева ламалися, як сірники.

Повідомляється, що буря пронеслась у місцевості під назвою Сушек, де знаходився скаутський табір, в ньому загинули двоє людей. Всього, за даними каналу, від удару стихії загинули п'ять осіб, десятки були поранені.