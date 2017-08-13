На Закарпатті через негоду були знеструмлені вісім населених пунктів, підтоплені вулиці та будинки

15:49, 13 серпня 2017
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Через відсутність світла в Берегово всю ніч не працювала каналізаційно-насосна станція, вода затопила три вулиці.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

На Закарпатті через негоду в ніч на неділю знеструмлено вісім населених пунктів, підтоплено вулиці і домогосподарства. Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті.

«Інтенсивний дощ і сильний вітер, смерчі, що пронеслися Закарпаттям в ніч на неділю, спричинили аварійні вимкнення електроенергії і підтоплення вулиць та дворів у кількох районах», - йдеться в повідомленні.

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За його словами, станом на ранок неділі без електроенергії залишалися вісім населених пунктів Мукачівського та Берегівського районів.

При цьому Москаль повідомив, що в Свалявському та Великоберезнянському районах сильний вітер повалив на проїжджу частину кілька дерев. «Зараз рух автотранспорту відновлено. Через відсутність світла в Берегово всю ніч не працювала каналізаційно-насосна станція (КНС), в результаті чого вода затопила три вулиці. З 10 годин ранку, після відновлення електропостачання та запуску КНС, вода пішла на спад, однак центральна частина Берегово все ще знеструмлена», - пише голова ОДА.

Голова ОДА зазначив, що «протягом ночі через відсутність електроенергії українська частина Міжнародного пункту пропуску «Лужники» на українсько-угорському кордоні не працювала кілька годин, автомобілісти змушені були перетинати кордон через пункт пропуску «Вилок».

Він також додав, що зараз МПП «Лужники» працює в нормальному режимі. За словами Москаля, на місцях пошкоджень електромереж працюють аварійні бригади.

Як повідомляв УНІАН, у неділю на заході країни похолодало, почалися дощі.

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