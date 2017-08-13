Внаслідок повеней та зсувів у Непалі загинули 49 людей
Всього в результаті катастрофи постраждали 100 тисяч осіб.
Внаслідок повеней та зсувів у Непалі загинули 49 людей. Місцеві чиновники називають причиною зсувів і повеней проливні дощі, що обрушилися на країну, повідомляє Reuters.
Х'юстон страждає від повеней (фото, відео)
Наразі, за словами влади, більше 30 людей оголошені зниклими безвісти. Крім того, представник МВС заявив, що сильні дощі стали причиною евакуації 5 тисяч осіб.
Армія і поліція продовжують пошуково-рятувальні операції, на даний момент підтопленими є більше 34 тисяч будинків. За даними Червоного Хреста, в цілому в результаті катастрофи постраждали 100 тисяч осіб.
Як повідомляв УНІАН, майже 730 тисяч людей постраждали через повінь у Китаї.
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