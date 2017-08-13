Внаслідок повеней та зсувів у Непалі загинули 49 людей

17:03, 13 серпня 2017
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Всього в результаті катастрофи постраждали 100 тисяч осіб.

Повінь у Непалі / Кадр з відео aljazeera.com
Повінь у Непалі / Кадр з відео aljazeera.com

Внаслідок повеней та зсувів у Непалі загинули 49 людей. Місцеві чиновники називають причиною зсувів і повеней проливні дощі, що обрушилися на країну, повідомляє Reuters.

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Наразі, за словами влади, більше 30 людей оголошені зниклими безвісти. Крім того, представник МВС заявив, що сильні дощі стали причиною евакуації 5 тисяч осіб.

Армія і поліція продовжують пошуково-рятувальні операції, на даний момент підтопленими є більше 34 тисяч будинків. За даними Червоного Хреста, в цілому в результаті катастрофи постраждали 100 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, майже 730 тисяч людей постраждали через повінь у Китаї.

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