В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Герт"

06:01, 14 серпня 2017
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Штормових попереджень у прибережних районах у зв'язку зі штормом поки не оголошували.

Циклон знаходиться приблизно в 800 км на північний захід від Бермудських островів / фото weather.com
Циклон знаходиться приблизно в 800 км на північний захід від Бермудських островів / фото weather.com

Тропічний шторм «Герт» сформувався в Атлантичному океані біля східного узбережжя США.

Такі дані опублікував Національний центр по спостереженню за ураганами в Майамі (штат Флорида), передає Известия.

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Наголошується, що швидкість вітру в епіцентрі шторму становить близько 17,9 м/с.

Циклон знаходиться приблизно в 800 км на північний захід від Бермудських островів, він переміщається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 4,4 м/с, рухаючись уздовж узбережжя, але не наближаючись до нього.

Штормових попереджень у прибережних районах у зв'язку з цим поки не оголошували.

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