В Україні сьогодні без опадів, на сході спека до +36° (карта)

08:05, 14 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 14 серпня, в Україні практично без опадів, на сході до +36°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +36°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

На заході України в понеділок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +25°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 14 серпня / УНІАН
Прогноз на 14 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 14 серпня - Медовий спас. Початок Успенського посту. Медовий, або перший спас ще часто називали мокрим, оскільки, за звичаєм, у цей день святили воду в річках і озерах. Дощ на медовий спас — пожеж не буде.

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