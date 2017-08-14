Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28°

08:30, 14 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 серпня у столиці без опадів, вдень до +28°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +24°. Вітер північний, до 6.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:44, а зайде у 20:22.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 серпня, в Україні практично без опадів, на сході до +36°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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