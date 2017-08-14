В 11 областях України оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

09:32, 14 серпня 2017
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Сьогодні, 14 серпня, у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

В Україні очікується пожежна небезпека / ДСНС
В Україні очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28°

Так, 14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека.

Крім того, 14-15 серпня у Києві та Київській області переважатиме пожежна небезпека 4 класу, на півдні області місцями 5 класу.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у понеділок, 14 серпня, в Україні практично без опадів, на сході до +36°.

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