В Ірані в результаті повені загинули дев'ять осіб

Повені в Іраку, викликані проливними дощами, стали причиною загибелі дев'яти людей.

Ілюстрація / Reuters

Крім того, чотири людини зникли безвісти. Серед них є туристи, повідомляє IRNA з посиланням на місцеву владу.

Читайте також Майже 730 тисяч людей постраждали через повінь у Китаї

Проливні дощі почалися на північному сході країни 11 серпня. Повінь також пошкодила більше сотні автомобілів.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів у Непалі загинули 49 людей. Місцеві чиновники називають причиною зсувів і повеней проливні дощі, що накрили країну.