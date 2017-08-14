В Ірані в результаті повені загинули дев'ять осіб

10:40, 14 серпня 2017
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Повені в Іраку, викликані проливними дощами, стали причиною загибелі дев'яти людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Крім того, чотири людини зникли безвісти. Серед них є туристи, повідомляє IRNA з посиланням на місцеву владу.

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Проливні дощі почалися на північному сході країни 11 серпня. Повінь також пошкодила більше сотні автомобілів.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів у Непалі загинули 49 людей. Місцеві чиновники називають причиною зсувів і повеней проливні дощі, що накрили країну.

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