Потужна злива в Одесі затопила дороги (фото)

11:01, 14 серпня 2017
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У ніч на 14 серпня в Одесі пройшла сильна злива, яка супроводжувався шквальним вітром.

Наслідки зливи в Одесі /
Наслідки зливи в Одесі / "Думська", Олег Зигангиров

Дощ затопив ряд міських доріг, повідомляє "Думська".

Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28°

"Машини плавали на Лузанівці, Пересипі та вулиці Середньофонтанській. Зараз ситуація нормалізувалася", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у Фонтанці затопило парковку ТЦ "Рів'єра".

Негода в Одесі /
Негода в Одесі / "Думська", Олег Зигангиров
Наслідки зливи в Одесі /
Наслідки зливи в Одесі / "Думська", Олег Зигангиров

Нагадаємо, на Закарпатті через негоду, яка пронеслася по регіону в ніч на неділю, знеструмлено вісім населених пунктів, підтоплено вулиці і домогосподарства.

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