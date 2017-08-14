Потужна злива в Одесі затопила дороги (фото)

У ніч на 14 серпня в Одесі пройшла сильна злива, яка супроводжувався шквальним вітром.

Наслідки зливи в Одесі / "Думська", Олег Зигангиров

Дощ затопив ряд міських доріг, повідомляє "Думська".

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"Машини плавали на Лузанівці, Пересипі та вулиці Середньофонтанській. Зараз ситуація нормалізувалася", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у Фонтанці затопило парковку ТЦ "Рів'єра".

Негода в Одесі / "Думська", Олег Зигангиров

Наслідки зливи в Одесі / "Думська", Олег Зигангиров

Нагадаємо, на Закарпатті через негоду, яка пронеслася по регіону в ніч на неділю, знеструмлено вісім населених пунктів, підтоплено вулиці і домогосподарства.