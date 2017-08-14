Погода на тиждень: в Україні пануватиме спека, але місцями пройдуть грози (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів. У більшості регіонів збережеться спекотна погода, похолодає лише в західних регіонах.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. На сході до +36°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +37° на півночі до +27°. У західних регіонах-до +24°, на півдні до +34°.
У вівторок, 15 серпня, в Україні практично без опадів. Вдень у центрі і на півдні до +35°, в інших регіонах України +24°...+34°.
У середу, 16 серпня, очікується сонячна погода. Вдень у центрі до +33°.
У четвер на заході України очікуються грози. Вночі по країні +13°...+21°, вдень на півдні та сході до +34°.
У п'ятницю ясно, без опадів, тільки в Криму пройде дощ. На півдні спека до +35°, в інших регіонах +22°...+33°.
19 і 20 серпня практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +11°, на решті території +13°...+19°. Вдень температура по країні +27°...+33°. У неділю вночі на заході до +10°, вдень в Україні +23°...+33°.
Народний прогноз
14 серпня - Медовий спас. Початок Успенського посту. Медовий, або перший. Спас ще часто називали мокрим, оскільки, за звичаєм, у цей день святили воду в річках і озерах. Дощ на медовий спас — пожеж не буде. 15 серпня - Степанов (Стефанов) день. Якщо в Степанов день дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.
В Україні сьогодні без опадів, на сході спека до +36° (карта)
16 серпня - Ісаків день. Прикмети 16 серпня: який вихровій, такий і жовтень. Якщо вітер з вихорами — чекай сніжну зиму.
17 серпня - день Авдотьї. Вважалося, що з Авдотьї починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків. 18 серпня - Євстигній житник. Який Євстигній, такий і грудень буде.
19 серпня - Яблучний Спас. Який другий Спас, такий січень. Який день на другий Спас — така і Покрова (14 жовтня). 20 серпня - день Марини. Якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною. Якщо вода в річці піниться — буде дощ.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +15°
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Дніпро+33°... +20°
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Донецьк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+35°... +20°
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Івано-Франківськ+20°... +13°
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Київ+28°... +16°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+33°... +17°
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Луцьк+23°... +13°
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Львів+22°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+23°... +12°
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Сімферополь+31°... +16°
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Суми+26°... +17°
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Тернопіль+21°... +14°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницький+22°... +13°
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Черкаси+30°... +18°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+21°... +16°