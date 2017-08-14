Погода на тиждень: в Україні пануватиме спека, але місцями пройдуть грози (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів. У більшості регіонів збережеться спекотна погода, похолодає лише в західних регіонах.

Цього тижня в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів. На сході до +36°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +37° на півночі до +27°. У західних регіонах-до +24°, на півдні до +34°.

Прогноз на 14 серпня / УНІАН

У вівторок, 15 серпня, в Україні практично без опадів. Вдень у центрі і на півдні до +35°, в інших регіонах України +24°...+34°.

Прогноз на 15 серпня / УНІАН

У середу, 16 серпня, очікується сонячна погода. Вдень у центрі до +33°.

Прогноз на 16 серпня / УНІАН

У четвер на заході України очікуються грози. Вночі по країні +13°...+21°, вдень на півдні та сході до +34°.

Прогноз на 17 серпня / УНІАН

У п'ятницю ясно, без опадів, тільки в Криму пройде дощ. На півдні спека до +35°, в інших регіонах +22°...+33°.

Прогноз на 18 серпня / УНІАН

19 і 20 серпня практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +11°, на решті території +13°...+19°. Вдень температура по країні +27°...+33°. У неділю вночі на заході до +10°, вдень в Україні +23°...+33°.

Прогноз на 19 серпня / УНІАН

Прогноз на 20 серпня / УНІАН

Народний прогноз

14 серпня - Медовий спас. Початок Успенського посту. Медовий, або перший. Спас ще часто називали мокрим, оскільки, за звичаєм, у цей день святили воду в річках і озерах. Дощ на медовий спас — пожеж не буде. 15 серпня - Степанов (Стефанов) день. Якщо в Степанов день дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.

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16 серпня - Ісаків день. Прикмети 16 серпня: який вихровій, такий і жовтень. Якщо вітер з вихорами — чекай сніжну зиму.

17 серпня - день Авдотьї. Вважалося, що з Авдотьї починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків. 18 серпня - Євстигній житник. Який Євстигній, такий і грудень буде.

19 серпня - Яблучний Спас. Який другий Спас, такий січень. Який день на другий Спас — така і Покрова (14 жовтня). 20 серпня - день Марини. Якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, осінь буде холодною. Якщо вода в річці піниться — буде дощ.

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