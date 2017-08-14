Жителів Києва попереджають про сильний вітер

У Києві до кінця доби 14 серпня оголосили штормове попередження.

Киян попереджають про сильний вітер / Югополис

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 серпня у Києві пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідмоленні.

Нагадаємо, на Закарпатті через негоду в ніч на неділю знеструмлено вісім населених пунктів, підтоплено вулиці і домогосподарства. Через відсутність світла в Берегово всю ніч не працювала каналізаційно-насосна станція, вода затопила три вулиці.