Жителів Києва попереджають про сильний вітер

12:27, 14 серпня 2017
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У Києві до кінця доби 14 серпня оголосили штормове попередження.

Киян попереджають про сильний вітер / Югополис
Киян попереджають про сильний вітер / Югополис

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28°

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 серпня у Києві пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідмоленні.

Нагадаємо, на Закарпатті через негоду в ніч на неділю знеструмлено вісім населених пунктів, підтоплено вулиці і домогосподарства. Через відсутність світла в Берегово всю ніч не працювала каналізаційно-насосна станція, вода затопила три вулиці.

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