На заході України оголосили штормове попередження

У понеділок, 14 серпня, на заході України очікуються дощі та сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Протягом доби 14 серпня у західних областях України очікуються грози, місцями сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті через негоду в ніч на неділю, 13 серпня, знеструмлено вісім населених пунктів, підтоплено вулиці і домогосподарства.