Число жертв повеней у Непалі зросло до 66 осіб

14:33, 14 серпня 2017
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Жертвами повеней і зсувів у Непалі стали 66 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще 35 людини зникли безвісти, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на міністерство внутрішніх справ Непалу.

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"На даний момент загинули 66 людей. Ще 35 числяться зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.

Зливи накрили кілька районів Непалу 11 серпня. Поліція, солдати і місцеві жителі надавали допомогу людям, які застрягли на дахах будинків і височинах. Місцева влада організувала тимчасові укриття для тих, кому довелося покинути свої будинки.

Раніше повідомлялося про 49 загиблих.

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