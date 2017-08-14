У результаті сильних злив у Китаї загинули двоє людей

15:43, 14 серпня 2017
349
0

У китайській провінції Гуйчжоу в результаті сильних злив загинули дві людини.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще одна людина отримала травми, повідомляє Xinhua.

В Ірані в результаті повені загинули дев'ять осіб

Через дощі, які почалися 11 серпня, постраждали будинки місцевих жителів, дороги і сільгоспугіддя. За даними метеорологів, у найближчі два дні в деяких районах, як і раніше очікуються зливи або сильні дощі.

Нагадаємо, жертвами повеней і зсувів в Непалі стали 66 людей, ще 35 осіб зникли безвісти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)
"Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу "Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)
Через грози в Індії загинули 13 осіб Через грози в Індії загинули 13 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин