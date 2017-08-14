У результаті сильних злив у Китаї загинули двоє людей

У китайській провінції Гуйчжоу в результаті сильних злив загинули дві людини.

Ілюстрація / Reuters

Ще одна людина отримала травми, повідомляє Xinhua.

Читайте також В Ірані в результаті повені загинули дев'ять осіб

Через дощі, які почалися 11 серпня, постраждали будинки місцевих жителів, дороги і сільгоспугіддя. За даними метеорологів, у найближчі два дні в деяких районах, як і раніше очікуються зливи або сильні дощі.

Нагадаємо, жертвами повеней і зсувів в Непалі стали 66 людей, ще 35 осіб зникли безвісти.