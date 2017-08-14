Завтра майже по всій Україні збережеться спекотна погода, місцями очікуються грози (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 15 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні та в центрі до +35°.

Завтра майже по всій Україні буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Криму гроза Температура до +35°.

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На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +26°.

У північних областях хмарно з проясненнями, в Києві пройде дощ з грозою. Температура до +27°. У центрі України без опадів, температура вдень до +35°.

Прогноз на 15 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 серпня - Степанов (Стефанов) день. Якщо в Степанов день дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.

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