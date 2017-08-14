Завтра майже по всій Україні збережеться спекотна погода, місцями очікуються грози (карта)

16:30, 14 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 15 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні та в центрі до +35°.

Завтра майже по всій Україні буде спекотно / УНІАН
Завтра майже по всій Україні буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Криму гроза Температура до +35°.

Погода на тиждень: в Україні пануватиме спека, але місцями пройдуть грози (карта)

На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +26°.

У північних областях хмарно з проясненнями, в Києві пройде дощ з грозою. Температура до +27°. У центрі України без опадів, температура вдень до +35°.

Прогноз на 15 серпня / УНІАН
Прогноз на 15 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 серпня - Степанов (Стефанов) день. Якщо в Степанов день дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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