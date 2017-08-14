У Києві завтра пройде дощ з грозою, вдень до +26°

17:00, 14 серпня 2017
399
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 серпня у столиці пройде дощ з грозою, вдень до +26°.

У Києві пройде дощ з грозою / УНІАН
У Києві пройде дощ з грозою / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +23°. Вітер північний, до 5.6 м/с.

Погода на тиждень: в Україні пануватиме спека, але місцями пройдуть грози (карта)

Сонце в столиці зійшло у 05:45, а зайде у 20:18.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні та в центрі до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
"Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу "Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин