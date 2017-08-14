У Києві завтра пройде дощ з грозою, вдень до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 серпня у столиці пройде дощ з грозою, вдень до +26°.

У Києві пройде дощ з грозою / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +23°. Вітер північний, до 5.6 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:45, а зайде у 20:18.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні та в центрі до +35°.

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