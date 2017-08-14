У Сьєрра-Леоне в результаті зсуву загинули 200 осіб

У рятувальній операції в даний час також задіяні військовослужбовці.

На околиці столиці Фрітаун пройшов руйнівний зсув / фото twitter.com/scccsierraleone

У Сьєрра-Леоне в результаті сходу зсуву і повеней загинули щонайменше 200 людей, повідомляє Associated Press з посиланням на місцевих чиновників.

Тіла загиблих доставлені в морг. Відзначається, що площа моргу «занадто мала».

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За даними місцевої влади, в рятувальній операції в даний час також задіяні військовослужбовці.

Раніше віце-президент Сьєрра-Леоне Віктор Фо повідомив, що на околиці столиці Фрітаун пройшов руйнівний зсув.