В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5

05:33, 15 серпня 2017
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Осередок землетрусу залягав на глибині 36,5 кілометрів.

Індонезія є частиною так званого Тихоокеанського вогняного кільця / фото earthquake.usgs.gov
Індонезія є частиною так званого Тихоокеанського вогняного кільця / фото earthquake.usgs.gov

Землетрус магнітудою 5,5 стався на території Індонезії, повідомляє Геологічна служба США (USGS).

У результаті землетрусу в Перу загинула одна людина

Підземні поштовхи зафіксовані о 23.49 понеділка по часу UTC. Епіцентр розташовувався в 141 кілометрі на північний захід від населеного пункту Абепура (Abepura).

Осередок землетрусу залягав на глибині 36,5 кілометрів. Даних про жертви або руйнування поки не надходило.

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