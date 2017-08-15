В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5

Осередок землетрусу залягав на глибині 36,5 кілометрів.

Індонезія є частиною так званого Тихоокеанського вогняного кільця / фото earthquake.usgs.gov

Землетрус магнітудою 5,5 стався на території Індонезії, повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Читайте також У результаті землетрусу в Перу загинула одна людина

Підземні поштовхи зафіксовані о 23.49 понеділка по часу UTC. Епіцентр розташовувався в 141 кілометрі на північний захід від населеного пункту Абепура (Abepura).

Осередок землетрусу залягав на глибині 36,5 кілометрів. Даних про жертви або руйнування поки не надходило.