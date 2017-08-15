В Україні сьогодні майже без опадів, на сході до +36° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 серпня в Україні практично без опадів, на сході до +36°.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +36°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

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На заході України в понеділок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +25°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +33°.

Прогноз на 15 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 серпня - Степанов (Стефанов) день. Якщо в Степанов день дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.

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