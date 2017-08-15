У Києві сьогодні до +26°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 15 серпня, у столиці без опадів, вдень до +26°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +24°. Вітер північний і північно-східний, до 5.5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:45, а зайде у 20:18.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в Україні практично без опадів, на сході до +36°.

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