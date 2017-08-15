В Україні до 17 серпня зберігатиметься пожежна небезпека

09:31, 15 серпня 2017
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У багатьох регіонах України 15-17 серпня очікується пожежна небезпека.

В Україні зберігається пожежна небезпека / ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні до +26°, без опадів

Так, 15-17 серпня в Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, місцями Черкаській, Полтавській та Волинській областях надзвичайна пожежна небезпека.

Крім того, у Києві та Київській області 15 серпня переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека, на півдні області місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 15 серпня в Україні практично без опадів, на сході до +36°.

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