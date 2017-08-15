Число жертв повеней і зсувів у Непалі перевищило 90 осіб

У результаті повеней і зсувів в Непалі загинула 91 людина.

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Не менше 38 людей зникли безвісти, повідомляє The Kathmandu Post з посиланням на місцеву владу.

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МВС країни направило понад 26 тисяч осіб на пошуково-рятувальні операції. Крім того, до постраждалих районів вирушили медичні працівники, щоб запобігти можливим спалахам захворювань.

За даними метеорологів, у найближчі дні в країні не очікується сильних дощів.

Нагадаємо, зливи накрили кілька районів Непалу 11 серпня. Раніше повідомлялося про 66 загиблих.