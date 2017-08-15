Число жертв повеней і зсувів у Непалі перевищило 90 осіб

10:33, 15 серпня 2017
335
0

У результаті повеней і зсувів в Непалі загинула 91 людина.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Не менше 38 людей зникли безвісти, повідомляє The Kathmandu Post з посиланням на місцеву владу.

У результаті сильних злив у Китаї загинули двоє людей

МВС країни направило понад 26 тисяч осіб на пошуково-рятувальні операції. Крім того, до постраждалих районів вирушили медичні працівники, щоб запобігти можливим спалахам захворювань.

За даними метеорологів, у найближчі дні в країні не очікується сильних дощів.

Нагадаємо, зливи накрили кілька районів Непалу 11 серпня. Раніше повідомлялося про 66 загиблих.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°
Погода на завтра: в Україні очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин