У результаті смерчу та граду в Китаї загинули семеро людей

У китайському автономному районі Внутрішня Монголія семеро людей загинули в результаті смерчу та граду.

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З 11 серпня в регіоні пройшли потужні опади, місцями пройшли грози зі штормовим вітром та градом, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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У Внутрішній Монголії через негоду загинули семеро осіб. Так, п'ять людей стали жертвами смерчу, який стався 11 серпня в Кешикетенському і Веннютеському хошунах міста Чифен.

Загалом постраждали 48 тис. осіб, понад 2 тис. людей евакуювали.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів в Непалі загинула 91 людина.