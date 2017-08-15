У Непалі тварини допомагають вивозити заблокованих туристів із затопленого сафарі-парку (відео)

12:28, 15 серпня 2017
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Поруч з популярним сафарі-парком Читван у Непалі через повені заблоковані сотні людей, у тому числі іноземці.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

На допомогу їм направили не тільки рятувальників, але й тварин, на яких туристи приїхали подивитися, йдеться в сюжеті ТСН.

У результаті сильних злив у Китаї загинули двоє людей

У Непалі затоплені понад 60 тисяч будинків. Під воду пішли і посіви, тому в країні прогнозується нестача продовольства.

За останніми даними, у результаті повеней і зсувів в країні загинула 91 людина.

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