У Непалі тварини допомагають вивозити заблокованих туристів із затопленого сафарі-парку (відео)
Поруч з популярним сафарі-парком Читван у Непалі через повені заблоковані сотні людей, у тому числі іноземці.
На допомогу їм направили не тільки рятувальників, але й тварин, на яких туристи приїхали подивитися, йдеться в сюжеті ТСН.
У результаті сильних злив у Китаї загинули двоє людей
У Непалі затоплені понад 60 тисяч будинків. Під воду пішли і посіви, тому в країні прогнозується нестача продовольства.
За останніми даними, у результаті повеней і зсувів в країні загинула 91 людина.
У Непалі тварини допомагають вивозити заблокованих туристів із затопленого сафарі-парку
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +15°
-
Дніпро+33°... +20°
-
Донецьк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+35°... +20°
-
Івано-Франківськ+20°... +13°
-
Київ+28°... +16°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+33°... +17°
-
Луцьк+23°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+23°... +12°
-
Сімферополь+31°... +16°
-
Суми+26°... +17°
-
Тернопіль+21°... +14°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+30°... +18°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+21°... +16°
Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 61 %
Тиск: 753 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:43
Захід 20:36
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин