У Непалі тварини допомагають вивозити заблокованих туристів із затопленого сафарі-парку (відео)

Поруч з популярним сафарі-парком Читван у Непалі через повені заблоковані сотні людей, у тому числі іноземці.

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На допомогу їм направили не тільки рятувальників, але й тварин, на яких туристи приїхали подивитися, йдеться в сюжеті ТСН.

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У Непалі затоплені понад 60 тисяч будинків. Під воду пішли і посіви, тому в країні прогнозується нестача продовольства.

За останніми даними, у результаті повеней і зсувів в країні загинула 91 людина.