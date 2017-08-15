У Португалії з новою силою спалахнули лісові пожежі (відео)

У Португалії близько двох тисяч пожежників борються з вогнем.

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Вогонь охопив ліси в округах Каштелу Бранку, Сантареме, Віла Реал, Коїмбре, Лейрії та Авейро, повідомляє Euronews.

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У містечку Віла де Реї в окрузі Каштелу Бранку діють близько 500 пожежників за підтримки 142 спеціальних машин для гасіння вогню і 9 пожежних літаків. 13 серпня на допомогу прибули пожежники з ЄС. Зокрема, Іспанія надіслала 120 пожежників, 27 машин і 3 літаки.

Швидкому поширенню пожеж сприяють спекотна погода і сильний вітер. Нові осередки загоряння виникають безперервно.

Нагадаємо, у штаті Мату-Гросу на заході Бразилії згоріло 5 тисяч га лісу.