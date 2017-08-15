У Португалії з новою силою спалахнули лісові пожежі (відео)

13:26, 15 серпня 2017
393
0

У Португалії близько двох тисяч пожежників борються з вогнем.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Вогонь охопив ліси в округах Каштелу Бранку, Сантареме, Віла Реал, Коїмбре, Лейрії та Авейро, повідомляє Euronews.

У Запорізькій області горіло 5 га лісу

У містечку Віла де Реї в окрузі Каштелу Бранку діють близько 500 пожежників за підтримки 142 спеціальних машин для гасіння вогню і 9 пожежних літаків. 13 серпня на допомогу прибули пожежники з ЄС. Зокрема, Іспанія надіслала 120 пожежників, 27 машин і 3 літаки.

Швидкому поширенню пожеж сприяють спекотна погода і сильний вітер. Нові осередки загоряння виникають безперервно.

Нагадаємо, у штаті Мату-Гросу на заході Бразилії згоріло 5 тисяч га лісу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)
Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°
Через грози в Індії загинули 13 осіб Через грози в Індії загинули 13 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин