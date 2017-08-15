В Одесі через негоду впало дерево

13:48, 15 серпня 2017
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Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево і прибрали з дороги.

Рятувальники оперативно прибрали дерево / фото ДСНС
Рятувальники оперативно прибрали дерево / фото ДСНС

В Одесі через негоду на дорогу впало дерево. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області.

"В Одесі по провулку Іспанський впало дерево на проїжджу частину дороги - необхідна була допомога, щоб його прибрати. Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево і прибрали з дороги", - сказано в повідомленні.

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