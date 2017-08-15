В Одесі через негоду впало дерево

Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево і прибрали з дороги.

Рятувальники оперативно прибрали дерево / фото ДСНС

В Одесі через негоду на дорогу впало дерево. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області.

"В Одесі по провулку Іспанський впало дерево на проїжджу частину дороги - необхідна була допомога, щоб його прибрати. Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево і прибрали з дороги", - сказано в повідомленні.

Читайте також Град та повалені дерева: наслідки негоди на Чернігівщині (фото)

Раніше потужна злива в Одесі затопила дороги.