В Японії через спеку за тиждень госпіталізували понад 4 тисячі осіб

Три людини загинули, майже 4,3 тис. були госпіталізовані за тиждень в Японії через спеку.

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Більше половини постраждалих – літні люди, повідомляє ТАСС з посиланням на Головне пожежне управління Японії.

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Наголошується, що число госпіталізованих скоротилося майже на 1,5 тис. в порівнянні з попереднім тижнем завдяки тому, що в центральній частині Японії встановилася хмарна погода, температура не піднімається вище 30 градусів Цельсія.

З 1 травня в країні через високу температуру загинули 42 людини. Місцевих жителів закликають пити якомога більше води, носити головні убори і намагатися не проводити багато часу на сонці.

Нагадаємо, цього літа Італія страждає від посухи – нестача води загрожує жителям Риму і столичного регіону.