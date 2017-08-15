У Китаї через сильні зливи постраждали 530 тисяч осіб

Три людини загинули, понад 530 тисяч постраждали через зливи в китайській провінції Хунань.

Повінь у Китаї / Xinhua

Через розгул стихії обвалилися 999 будівель, у терміновому порядку було евакуйовано 48,8 тис. осіб, постраждали сільськогосподарські посіви на площі 27,29 тис. га, повідомляє Xinhua з посиланням на місцевий штаб з боротьби з повенями і засухою.

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Сильні дощі почалися в Хунані 11 серпня. Через опади у провінції були тимчасово закриті 20 туристичних зон.

Одним з найбільш постраждалих міст став Юеян. Тут були пошкоджені дамби, мости, автомобільні дороги, обвалилися житлові будинки, частина жителів залишилася без води і електрики, серйозно постраждала інфраструктура.

За прогнозами метеорологів, 15 серпня в південно-західних та центральних районах Хунані очікуються зливи.

Нагадаємо, поруч з популярним сафарі-парком Читван у Непалі через повені заблоковані сотні людей, у тому числі іноземці.