Завтра половину України накриють дощі з грозами, у всіх регіонах буде спекотно (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 серпня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +34°.

У багатьох областях України очікуються грози / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

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На заході України пройдуть дощі з грозами. Вдень до +29°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +29°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +34°.

За народним прогнозом, 16 серпня - день Ісаака. Прикмети 16 серпня: Який вихровій, такий і жовтень. Якщо вітер з вихорами — чекай на сніжну зиму.

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