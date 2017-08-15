У Києві завтра пройде дощ з грозою, вдень температура до +29°

17:00, 15 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 16 серпня, у столиці пройде дощ з грозою, вдень до +29°.

У Києві завтра очікується дощ з грозою / УНІАН
У Києві завтра очікується дощ з грозою / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +23°. Вітер північно-східний, до 3.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:47, а зайде у 20:16.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, місцями до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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