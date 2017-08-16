Греція просить у ЄС допомоги в боротьбі з пожежами

Франція повідомила, що не може надати допомогу, оскільки пожежна служба країни якраз бореться із вогнем на своїй території.

Вертолет тушит пожар на севере от Афин / REUTERS

Греція у вівторок, 15 серпня, звернулася до Європейського Союзу по допомогу в гасінні пожеж, що бушують у країні вже три дні, пише Deutsche Welle - посиланням на Reuters.

Речниця пожежної служби країни Ставрола Малірі повідомила, що для гасіння вогню країні необхідно більше пожежних літаків.

Читайте також У Португалії з новою силою спалахнули лісові пожежі (відео)

"Вогонь просувається з високою швидкістю. Через масштаби та інтенсивність пожеж країна подала запит на надання повітряних засобів", - зазначила вона.

Кіпр вирішив відправити до Греції групу з 60 пожежників та шести автомобілів. Франція повідомила, що не може надати допомогу, оскільки пожежна служба країни якраз бореться із вогнем на своїй території.

Через фінансову кризу та заходи економії Греція не змогла модернізувати свій флот пожежних літаків, не всі з 16-ти наявних готові до використання. Reuters повідомляє, що 15 серпня у гасінні вогню в районі міста Капандріті були задіяні три пожежні літаки та шість гелікоптерів.

Як повідомляв УНІАН, на півдні Європи знову спалахнули лісові пожежі через спеку. Найбільше страждають від вогню Греція, Португалія та Франція. Влада Греції підозрює, що деякі пожежі, які спалахнули на материковій частині Греції та на острові Закінтос, були спровоковані навмисним підпалом.