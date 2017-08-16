В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +34° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 16 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +34°.

В Україні очікуються грози / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - до +29°.

У північних областях очікуються дощі. Температура до +29°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +34°.

Прогноз на 16 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 16 серпня - день Ісаака. Прикмети 16 серпня: Який вихровій, такий і жовтень. Якщо вітер з вихорами — чекай сніжну зиму.

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