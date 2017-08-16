Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:29, 16 серпня 2017
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До 18 серпня у багатьох областях України очікується пожежна небезпека.

Українців попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС
Українців попереджають про пожежну небезпеку / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні до +29°, ввечері пройде дощ з грозою

Зокрема, 15-18 серпня у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, місцями Херсонській, Миколаївській, Сумській, 15-16 серпня і Волинській областях надзвичайна (5 класу), на решті території (крім Закарпаття та Одещини) - висока (4 класу) пожежна небезпека.

Також у Києві та Київській області 16-18 серпня очікується висока, а місцями надзвичайна пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у середу, 16 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +34°.

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