Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні
До 18 серпня у багатьох областях України очікується пожежна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
У Києві сьогодні до +29°, ввечері пройде дощ з грозою
Зокрема, 15-18 серпня у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, місцями Херсонській, Миколаївській, Сумській, 15-16 серпня і Волинській областях надзвичайна (5 класу), на решті території (крім Закарпаття та Одещини) - висока (4 класу) пожежна небезпека.
Також у Києві та Київській області 16-18 серпня очікується висока, а місцями надзвичайна пожежна небезпека.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
Нагадаємо, у середу, 16 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +34°.
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