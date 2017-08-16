Жертвами повені та зсуву ґрунту у Сьєрра-Леоне стали майже 400 осіб (відео)

У столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні в результаті сходження зсуву загинули майже 400 осіб.

Ілюстрація / Reuters

Головний судмедексперт повідомив, що, за прогнозами, кількість жертв може збільшитися до 500, передає Reuters.

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Сотні людей досі вважають зниклими безвісти. У моргах міста не вистачає місця для всіх померлих.

Ілюстрація / Reuters

Раніше повідомлялося, що причиною сходження зсуву і повені стали проливні дощі, які йшли протягом кількох днів.