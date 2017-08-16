На півдні Китаю шестеро людей загинули в результаті повеней

11:32, 16 серпня 2017
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Через проливні дощі в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю з 12 серпня почалися повені.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Жертвами повеней стали шестеро осіб, ще одна вважається зниклою безвісти, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві рятувальні служби.

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Загалом від лиха постраждали 79,8 тис осіб, в екстреному порядку евакуйовано 4146 людей. Крім того, повені завдали шкоди 3120 га сільськогосподарських угідь, обвалилося 58 будівель.

Нагадаємо, три людини загинули, понад 530 тисяч постраждали через зливи в китайській провінції Хунань.

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