На півдні Китаю шестеро людей загинули в результаті повеней
Через проливні дощі в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю з 12 серпня почалися повені.
Жертвами повеней стали шестеро осіб, ще одна вважається зниклою безвісти, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві рятувальні служби.
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Загалом від лиха постраждали 79,8 тис осіб, в екстреному порядку евакуйовано 4146 людей. Крім того, повені завдали шкоди 3120 га сільськогосподарських угідь, обвалилося 58 будівель.
Нагадаємо, три людини загинули, понад 530 тисяч постраждали через зливи в китайській провінції Хунань.
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