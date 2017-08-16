У Греції продовжують боротися з лісовою пожежею поблизу Афін
На північний схід від Афін пожежа поглинула тисячі гектарів соснового лісу.
З вогнем борються три пожежних літаки і шість водометних вертольотів, а також 180 пожежників і близько 100 військовослужбовців, повідомляє Euronews.
У Запорізькій області горіло 5 га лісу
Відзначається, що вогонь пошкодив десятки будинків, були евакуйовані гості двох літніх таборів. У деяких місцях оголосили надзвичайний стан.
На даний момент не відомо, що саме призвело до займання.
Нагадаємо, у Португалії близько двох тисяч пожежників борються з вогнем. Вогонь охопив ліси в округах Каштелу Бранку, Сантареме, Віла Реал, Коїмбре, Лейрії та Авейро.
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