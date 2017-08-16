На сході Індії понад 9,6 млн людей постраждали від повені

Не менш 91 особи загинули, понад 9,6 млн постраждали в результаті повені в штаті Біхар на сході Індії.

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Повені були викликані дощами, які йшли протягом трьох днів. У результаті було затоплено великі ділянки землі в районах на північ та схід від міста Патна, повідомляє Xinhua з посиланням на офіційних представників Індії.

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Стихія охопила 12 районів і ситуація з повенями продовжує погіршуватися. Рятувальники евакуювали тисячі місцевих жителів.

Місцева влада створила табори для надання допомоги постраждалим і два вертольоти були використані для скидання продуктів харчування у потерпілі райони.

Нагадаємо, черещ проливні дощі в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю з 12 серпня почалися повені.