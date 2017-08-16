До кінця тижня в Україні зберігатиметься спека - синоптик

14:33, 16 серпня 2017
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Найближчими днями в Україні буде більше +30 градусів.

До кінця тижня в Україні буде спекотно / УНІАН
До кінця тижня в Україні буде спекотно / УНІАН

Температура повітря почне знижуватися лише у неділю. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

У Києві сьогодні до +29°, ввечері пройде дощ з грозою

"У межах України впродовж 17 серпня очікується +27…+33 градуси. Злагода та літня гармонія.

У Києві найближчої ночі передбачається +16…+18 градусів, без опадів, зоряно, протягом дня завтра сонячно, сухо та +28…+30 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, 18-20 серпня в Україні також переважатиме спека. Лише у неділю в західних областях температура повітря знизиться.

Нагадаємо, у середу, 16 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +34°.

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