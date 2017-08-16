Завтра на заході України пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах буде спекотно (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +35°.

Завтра по всій Україні буде спекотно / ozb.co.kr

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України в четвер пройдуть дощі з грозами. Вдень до +29°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +30°. У центрі України без опадів, температура вдень до +35°.

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За народним прогнозом, 17 серпня - Авдотьїн день. Вважалося, що з Авдотьї починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків.

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