Завтра на заході України пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах буде спекотно (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +35°.
На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.
На заході України в четвер пройдуть дощі з грозами. Вдень до +29°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +30°. У центрі України без опадів, температура вдень до +35°.
У Португалії з новою силою спалахнули лісові пожежі (відео)
За народним прогнозом, 17 серпня - Авдотьїн день. Вважалося, що з Авдотьї починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 17 серпня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +15°
-
Дніпро+33°... +20°
-
Донецьк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+35°... +20°
-
Івано-Франківськ+20°... +13°
-
Київ+28°... +16°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+33°... +17°
-
Луцьк+23°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+23°... +12°
-
Сімферополь+31°... +16°
-
Суми+26°... +17°
-
Тернопіль+21°... +14°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+30°... +18°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+21°... +16°
Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 61 %
Тиск: 753 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:43
Захід 20:36
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин