У Києві завтра без опадів, вдень спека до +30°

17:00, 16 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 17 серпня, у столиці мінлива хмарність, вдень до +30°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:48, а зайде у 20:14.

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Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, місцями до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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