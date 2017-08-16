Схід Афганістану постраждав від сильної повені

16:11, 16 серпня 2017
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Проливні дощі в східній афганській провінції Хост призвели до повеней.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У результаті загинули двоє людей, у тому числі дитина, передає Xinhua.

На півдні Китаю шестеро людей загинули в результаті повеней

Губернатор округу Гулаб Мангал Мусахіл повідомив, що повені сталися в районі Зоргот округу Муса-Хіл. За його словами, в окрузі повенями знищено врожай на території в 500 акрів, постраждали сади і магазини, загинули десятки голів худоби.

Нагадаємо, 91 особа загинула, понад 9,6 млн постраждали в результаті повені в штаті Біхар на сході Індії.

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