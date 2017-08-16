Народний синоптик прогнозує ще дві хвилі похолодання до кінця серпня
Вже з 28-29 серпня з похолоданням в Україні розпочнуться дощі.
У серпні в Україні буде дві хвилі похолодання, одна з них почнеться вже незабаром. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, пише ТСН.ua.
Завтра на заході України пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах буде спекотно (відеопрогноз)
За його словами, перше різке зниження температури відбудеться вже у четвер, 17 серпня. Протягом чотирьох днів, до 22 серпня, температура вдень триматиметься на рівні 21-22 градусів тепла.
Після цього в Україні знову відбудеться потепління до 25-26 градусів вдень, яке триватиме до 26 серпня, а потім - знову поступове похолодання.
"А вже з 26 серпня відбудеться вже повне пониження температури. І з 28-29 серпня розпочнуться дощі. Падіння температури складатиме до 20-21 градусів вдень", - розповів Горбань.
Як і фахівці Укргідрометцентру, народний синоптик порівнює цьогорічну спеку з літом 2010 року.
"Тільки тоді центр засухи прораховувався у Поволжі. Мій розрахунок вказував на те, що в радіусі 1,5 тис. км навколо Поволжя жодного врожаю не буде. І тоді дійсно сім областей РФ прибирання врожаю не робили, все згоріло. А цього року центром засухи стала європейська частина континенту. У Греції та Португалії з новою силою спалахнули лісові пожежі. Що відбувається в Італії, Португалії, Іспанії, Хорватії, Чорногорії, Греції, Болгарії, Румунії - видно у ЗМІ. Центр цього антициклону поширюється до 3 тис. км, тож і ми потрапили у цю зону", - пояснив народний синоптик доволі високі цьогорічні температури.
Довідка. Народний синоптик Леонід Горбань робить прогнози, використовуючи закономірності впливу планет Сонячної системи на клімат Землі. У своїй роботі він послуговується методикою розрахунку числових рядів планет, яку було виявлено ще у древньому Китаї. Цієї працею цікавився, зокрема, Піфагор.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +15°
-
Дніпро+33°... +20°
-
Донецьк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+35°... +20°
-
Івано-Франківськ+20°... +13°
-
Київ+28°... +16°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+33°... +17°
-
Луцьк+23°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+23°... +12°
-
Сімферополь+31°... +16°
-
Суми+26°... +17°
-
Тернопіль+21°... +14°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+30°... +18°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+21°... +16°