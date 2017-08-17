В Україні сьогодні утримається спекотна погода, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

08:06, 17 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 17 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, у центрі до +35°.

В Україні буде спекотно / УНІАН
В Україні буде спекотно / УНІАН  

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

На заході України в четвер пройдуть дощі з грозами. Вдень найтепліше буде в Рівненській області - до +30°.

У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі мінлива хмарність, температура вдень до +35°.

Прогноз на 17 серпня / УНІАН
Прогноз на 17 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 серпня - Авдотьїн день. Вважалося, що з Авдотьї починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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